İYİ Parti’den ’İmamoğlu-Yavaş’ açıklaması: Böyle bir talebimiz yok

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktığı ifade edilmiş, İYİ Parti Genel Merkezi dışında farklı bir adreste gerçekleşeceği belirtilmişti.

İYİ PARTİ YALANLADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği iddialarını yalanladı.

Zorlu, "Bizim böyle bir talebimiz olmadı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...