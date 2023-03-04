İYİ Parti'den 'İmamoğlu-Yavaş' açıklaması: Böyle bir talebimiz yok
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği iddialarını yalanladı. Zorlu, "Bizim böyle bir talebimiz olmadı" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geride kalan gün 6'lı koalisyonu dağıtarak, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmıştı.
İmamoğlu ve Yavaş, bu talebe Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek açıklaması yaparak destek vermişti.
İki belediye başkanının bugün Akşener ile görüşeceği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktığı ifade edilmiş, İYİ Parti Genel Merkezi dışında farklı bir adreste gerçekleşeceği belirtilmişti.
İYİ PARTİ YALANLADI
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ile görüşeceği iddialarını yalanladı.
Zorlu, "Bizim böyle bir talebimiz olmadı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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