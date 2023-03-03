AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan 6’lı koalisyon yorumu: Hepsi birlikte tarih oluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası 6’lı koalisyon seçimden önce dağıldı. Yaşananları A Haber’de yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Hepsi birlikte tarih oluyor” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası 6'lı koalisyon seçimden önce dağıldı.
"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"
Yaşananları A Haber'de yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hepsi birlikte tarih oluyor. 6'lı masa ilk günden beri devrilir diyorduk" dedi.
Yazıcı şöyle konuştu:
"Hiç şaşırmadım kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Bir ayağı yok, yamuk duruyor, devrilecek dendi. Bu süreçler beklenir gibiydi. Dünkü imzalanan bir protokol üzerinde çok tartışmalar yaşandı, acayip yorumlar da yapıldı. Ama belli ki bir sorun yaşanmış. İyi Parti kendi görüşünde ısrar etmiş ve bugün de masayı tamamen devirdi. Bunun yürümesi mümkün gözükmüyordu. En çok övündükleri konularda çok değişik görüşlerde bir araya gelen partilerin bir araya gelip ortak projeler üretmesi, politikalar belirlemesi hep birlikte masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Bunların bir üretim yapacaklarına inanmamıştık. Onu da bugün itibari ile gördük. Yani Sayın Akşener ifadesinde 'tarih yazacağız' dedi ama herhalde hepsi birlikte tarih oluyor gibi geldi bana"
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE YARIŞMAK KOLAY DEĞİL"
Yazıcı "Dünya lideri Başkan Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş değil" şeklinde konuştu.
Yazıcı şu ifadelere yer verdi:
"Bir vizyonu olan dünya lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak bir aday bulmak kolay bir şey mi? İşte bulamadılar. Ve masanın ayağı koptu dağıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde aziz milletimiz Başkan Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."
Hayati Yazıcı "Cumhur İttifakı bu seçimden bir önceki seçime göre daha güçlü çıkacaktır." mesajını verdi.
"SEÇMEN ŞOK HALİNDE"
Akşener'in kararına değinen Yazıcı, "Seçmen bir şok hali yaşama içerisinde. Elbette süreçte de bir değerlendirme yapacak. Türkiye'deki bütün seçmenler sandığa giderken iyi ölçer biçer ve tercihini kim üretecek, yapacak yönünde değerlendirir ve oyunu buna göre kullanır." cümlelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AKŞENER'E ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan'ın Akşener'e daha önce yaptığı 'ittifaktan ayrıl' çağrısı için de görüş veren Hayati Yazıcı, "Türkiye siyasetinde 24 saat bile çok uzundur. Olabilir. Siyasi partilerin hedefleri belli. Ama ortak projeleri noktaları olur. Görelim bakalım ne olacak." dedi.
"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"
Ayrıca Yazıcı İYİ Parti'yi kastederek, "Bizim kapımız herkese açıktır. Herkes ile diyalog halinde Türkiye'yi yükseltmeye ileri taşımaya odaklanmış bir yapıyız. El verenin hereksin elinden tutulmaktan yanayız." ifadelerine yer verdi.
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