Deprem son dakika! 4 Mart Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay, Adana, Kahramanmaraş... AFAD son depremler
"Az önce deprem mi oldu?" sorusu aramam motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden etkiledi. Artçı sarsıntılar ise birçok ilimizde hala devam ediyor. Bu nooktada ise; "4 Mart 2023 Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruları gündeme geitrildi.. İşte son dakika Adıyaman deprem haberinin detayları…
AFAD son dakika açıklamasına göre; Adıyaman Çelikhan merkezli bir deprem meydana geldi.Ülkemizde yaşanan depremler sonrası artçı sarsıntılar hala devam etmekte. Son gelen açıklamaya göre Hatay, Adana ve Adıyaman'da deprem meydana geldi. "4 Mart 2023 Az önce Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte AFAD son depremler...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
HATAY VE ADANA'DA SALLANDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 06.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,23 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 13.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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