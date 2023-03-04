Başkan Erdoğan'dan 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü ataması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.
Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.
Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
- Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut DANAYİYEN,
- Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah GÜLER, görevden alınmış,
- Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan YAVAŞER,
- Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail ÇALGAN,
- Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa LOGOĞLU,
- Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Arif TAŞDEMİR,
- Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih KILIÇ,
- İğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yusuf ÇEBİ,
- Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Fedai DİN,
- Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Haşim Murat ÖZTÜRK,
- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Osman ERCAN,
- Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Lokman EKİNCİ, atanmıştır.
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