Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak.

Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.