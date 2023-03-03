Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek
Şehirlerin afetlere dirençli hale getirilmesini amaçlayan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.
Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak.
Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.
Deprem öncesinde güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.
ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK
Bu kapsamda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ön toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının koordinatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.
Toplantının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak. Depremden etkilenen 11 ildeki çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmaların ele alınacağı toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman bilim insanları da katılacak.
MİLLİ SEFERBERLİK HAMLESİ
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin milli seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, herkesin sürece katkı sunması gerektiğini söyledi.
Tatar, "Şehirlerimizin her türlü afete karşı daha dirençli hale getirilebilmesi için böyle bir yapılanma son derece önemli. Bu bir milli seferberlik hamlesi. Ülkenin tüm bileşenlerinin, karar vericilerinin, akademisyenlerinin, bilim insanlarının ve uzmanlarının bu sürece olumlu katkı sunması gerekiyor" dedi.
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