Başkan Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda önemli açıklamalar: 6 Şubat bir milat olacaktır

81 İLDE ADIM ATACAĞIZ

Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza 'ne olur bize yardımcı olun, kiranıza varıncaya kadar her şeyinizi vereceğiz, ama bir an önce şu sağlam olmayan binaları boşaltın ki, biz buralarda zemin etütlerine varıncaya kadar tek tek yapalım' dedik. İnşallah artık yeni ve farklı döneme giriyoruz. 11 vilayette başımıza gelen deprem felaketinden sonra, 81 vilayette inşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle adım atalım.

ZEMİN + 3 KAT

Burada köy evleri ayrı bir planlama, projelendirme aynı şekilde şehir merkezleri zemin artı 3 benim arzum, isteğim. Bunu zaten bakanıma ve tüm arkadaşlarımıza da söylüyorum. Bu şekilde yaparak ve hafif malzeme ile bunları yapmak, herhangi bir tehdit altında kalmamamız gerekiyor. Bunu da tabii siz değerli hocalarımız ve inşallah yeni oluşturan kurulla bunları belirleyeceğiz.