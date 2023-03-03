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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan 6 Mart’tan önce adayı açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan 6 Mart’tan önce adayı açıkladı

6'lı koalisyon 12. toplantısında adaylık konusunu konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adının öne çıktığı CHP'li isimlerin paylaşımları ve açıklamalarıyla kendini belli etti. İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında "Uzlaşı sağlandı. Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o." diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nu ismini öne çıkardı.

2023 seçimleri için 6'lı koalisyondaki adaylık mücadelesinde en güçlü isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. toplantıda masaya ismini getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na diğer partilerin destek verdiği bilinirken, İYİ Parti ise daha karşıt bir pozisyonda bulunuyor. 6'lı koalisyon, yaptığı açıklamada 6 Mart'ta ortak adayı duyuracaklarını açıkladı.

"SÜRPRİZ VAR MI?" SORUSUNA YANIT

Gelecek Partisi'nden ise toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu, Sürpriz var mı?" şeklindeki sorulara net yanıt verdi.

"ORTADA BİR METİN VAR"

Serkan Özcan, "Bir isim öne çıktı. Bu konuda uzlaşı sağlandı. Geçiş süreci yol haritası sürecinde de uzlaşı sağlandı. Ortada bir metin var. 6'lı masanın, Millet ittifakı'nın kararı yetkili kurullarının bilgilendirilmesi üzerinedir." dedi.

Özcan adaylık için "Adı geçmeyen biri mi?" sorusuna ise "Hayır değil" yanıtını verdi. Özcan, "Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

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