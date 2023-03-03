Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketinin üzerinden bir ay bile geçmeden bölgede yaralar büyük oranda sarıldı. Çadır ve konteyner kentler kurularak vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu.

Sabah Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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