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Haberler Galeri Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketinin üzerinden bir ay bile geçmeden bölgede yaralar büyük oranda sarıldı. Çadır ve konteyner kentler kurularak vatandaşın barınma ihtiyacı büyük oranda giderildi. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde ise Kızılay bir ay boyunca yeterli çadır dağıtamamıştı. O dönemde Kızılay'ın içinde bulunduğu içler acısı durumu, bölgede çekilen fotoğraflar ve gazete manşetleri ortaya koyuyordu.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:28
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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde adeta kurumla bütünleşen direkli koni çadırlarıyla deprem bölgesinde hizmet vermeye çalışan Kızılay, o günlerde yetersiz kalmasıyla zaman zaman tepkilerin odağı oldu.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Sakarya'da, depremin ardından kurulan Emirdağ Çadır Kenti'ndeki direkli koni çadırlar ilk etapta insanların başını sokacak bir barınak olsa da çok kısa zaman içinde barınma ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğu, depremzedelerin isyan etmesiyle ortaya çıktı.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

ÜSTÜ AKAN DEPOLAR

17 Ağustos depremiyle başlayan acı ve dramın her geçen gün çileye dönüştüğü Sakarya'da Kızılay'ın Donatım Fabrikası depolarında ortaya çıkan görüntü tepkilerin boyutunu daha da arttırdı.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

Tüple çalışan katalitik sobalar, sandalyeler, demir ranzalar, yatakların birbirine girmiş hali haberciler tarafından görüntülenirken, yine üstü akan depoların içindeki çadırlarda içler acısıydı.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 1999 depreminde 1 ay boyunca çadır dağıtılamamıştı: Nereden nereye

VALİLİĞE YÜRÜDÜLER

17 Ağustos depremi zamanı bir tek Kızılay depolarındaki malzemelerin düzensiz şekilde birbirinin üzerine atılması, üstü akan çatıları olan depolarda sudan ve tozdan malzemelerin çürümesi depremzedeleri isyan ettirmedi.