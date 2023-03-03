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Haberler Galeri Yusufeli Barajı Türkiye'nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Yusufeli Barajı Türkiye'nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Ülke genelinde birçok barajda kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerken, 22 Kasım tarihinde su tutma işlemi başlayan Yusufeli Barajı ise hızlıca dolmaya devam ediyor. Barajda su seviyesi 78 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 83 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:19
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Yusufeli Barajı Türkiye’nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

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Yusufeli Barajı Türkiye’nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesinin 78 metreyi bulduğu barajda, depolanan su miktarı 83 milyon metreküpe ulaştı.

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Yusufeli Barajı Türkiye’nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Su tutma işleminde 3 ay biterken, karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Baraj suları sanayi bölgesi sınırına gelirken, ilçede bazı iş yerlerinin taşınması için baraj kapakları yeniden açıldı.

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Yusufeli Barajı Türkiye’nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Hak sahibi olamayan bazı ev ve iş yeri sahipleri için yeni yerleşim yerinde inşaat devam ederken, kaymakamlık eski ilçede bulunan esnaflara 15 gün içinde taşınmaları için müddet verdi.

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Yusufeli Barajı Türkiye’nin umudu oldu! Onca baraj boş kalırken asrın projesinde su seviyesi 78 metreyi buldu

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda, su tutma programına uygun şekilde geçtiğimiz aylarda, su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.