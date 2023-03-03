CHP’li belediyelerden vicdanları sızlatan deprem rantı!

Biz, bu ücreti 30 Haziran tarihine kadar 20 TL olarak değiştiriyoruz.

Bu talepler 30 Haziran tarihinden sonra yoğun olarak devam ederse, tekrar bir meclis kararı alıp aynı tarifeden devam edebiliriz. Yoksa eski tarifeyi uygularız" diye duyurdu.