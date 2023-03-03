Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer’den depremzede öğrenciler hakkında flaş açıklama! Anne veya babası ya da vasisi vefat edenlere burs

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumları için 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'nun 7'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle duracak. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri hâlinde bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmayacak.