EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ÇIKTI mı, yürürlüğe girdi mi?
EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak düzenlemede 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar prim günü ve sigortalılık süresi şartını yerine getirerek emekli olabilecek. Peki, EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, son dakika gelişmeler...
Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Merakla beklenen EYT'ye ilişkini kanun teklifi, depremler nedeniyle verilen aranın ardından Meclis'ten geçti. EYT düzenlemesinde süreç, Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşıp yürülüğe girerek devam edecek. Peki, "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak?" İşte, detaylar...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1 NİSAN'DAN İTİBAREN AYLIK
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT'liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1'inde veya 31'inde vermek fark etmeyecek.
4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
Koşulları yerine getirmemiş EYT'lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
İLK AYLIKLAR NE ZAMAN ALINACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.Mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
3 MART RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Ukrayna'dan Yapılacak Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanacak Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5251)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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