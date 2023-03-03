Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli! Afet zirvesi bugün toplanıyor

14 milyon insanın etkilendiği asrın felaketinde devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye'nin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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