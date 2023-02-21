Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?
"Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlar'a hakaret edilen son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde dezenformasyonun yayılmasında önemli bir pay sahibi olan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Peki, Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?
"Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı. Peki, Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.
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