"Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı. Peki, Ekşi sözlük kapandı mı, erişim engeli mi geldi? Ekşi Sözlük çöktü mü, kapatıldı mı? Ne zaman düzelecek?