CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük için devleti suçladı

Türkiye, 18 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.