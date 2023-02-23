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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük için devleti suçladı

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük için devleti suçladı

Türkiye 18 gündür Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan ederken, Ekşi Sözlük asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynadı. Sahada ekiplerin tüm çalışmalarını bozan, yardıma muhtaç insalara ulaşılmasını geciktiren Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Afet bölgedesinde depremzedelerin acısı üzerinden provokasyon peşinde koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine büyük bir skandala imza atarak Ekşi Sözlük'e sahip çıkıp devleti suçladı.

Türkiye, 18 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerde, binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek oldu ve depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu süreçte yurdun dört bir yanından gönüllüler afet bölgesine akın etti. Burada canla başla verilen mücadelede ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Bu seferberliği gölgede bırakmak isteyenler, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine ilgili birimler harekete geçti. Asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi. 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

'İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ELİNİ EKŞİ SÖZLÜK'TEN HEMEN ÇEK'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük'ün engellenmesine tepki gösterdi. "Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağrılarını duyamadım." diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!

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