Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı
Altılı masada bugün yapılan toplantının ardından İYİ Parti ve CHP arasında gerilim tavan yaparken, İYİ Parti'nin ittifakta devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Adayın isminin 6 Mart tarihinde açıklanacağı paylaşılırken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında CHP ve İYİ Parti'nin son anketlerdeki oy oranını açıkladı. İşte CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı...
Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında CHP ve İYİ Parti'nin son anketlerdeki oy oranlarını açıkladı.
BİR YILDIR TAKİP EDİYORUZ
Yaklaşık bir yıldır bir trend takip ediyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na yakın bir oy oranı vardı. Ancak bir süredir seçim değil de seçim sonrasını konuşmaya başladılar. Bakanlıklar, genel müdürler, şeflerin bile neler yapacağı kararlaştırılmış.
MİLLET İTTİFAKI HAZIRLIK YAPMADI
Türkiye koronavirüs, dünya ekonomisinde tedarik zincirinin bozulması sonrası muhalefet Cumhur İttifakı'nın nasıl tökezleyeceğini bekledi ve bir hazırlık yapmadı.
KARARSIZLAR CUMHUR'A DÖNDÜ
Cumhur İttifakı ise önce ekonominin hareretini soğuttu, sonrası memur ve asgari ücret zamları, EYT gibi konularla kararsızları tekrardan AK Parti'ye dönmesini sağladı.
İŞTE CHP VE İYİ PARTİ'NİN SON OY ORANI
Bir trend olarak CHP'nin oyları yüzde 27'den yüzde 22'lere kadar düştü. İYİ Parti ise 12-.13,5'lerden 11'lere kadar düştü.HDP'nin oyları sabit ama biraz oy arttırdığını söyleyebiliriz.
CUMHUR İTTİFAKI 50 BANDINDA
Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50 bandında. Masa kurulduktan sonra küçük partiler oy kaybına uğradı. DEVA Partisi yüzde 3'ten yüzde 1'in altına indi.
MEMLEKET PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDE ARTIŞ VAR
Saadet Partisi'nin oyu ise 0,5 - 0,8 arasında gidip geliyor. Muharrem İnce ve Yeniden Refah Partisi'nin oyları yüzde 2'ye yakın duruyor.
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