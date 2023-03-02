Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş CHP ve İYİ Parti’nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı

BİR YILDIR TAKİP EDİYORUZ

Yaklaşık bir yıldır bir trend takip ediyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na yakın bir oy oranı vardı. Ancak bir süredir seçim değil de seçim sonrasını konuşmaya başladılar. Bakanlıklar, genel müdürler, şeflerin bile neler yapacağı kararlaştırılmış.