Ekşi Sözlük’e erişim engeli! Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük neden açılmıyor? BTK duyurdu

KİRLİ İFTİRALARLA YÖNLENDİRME GİRİŞİMİ

Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve yönlendirici bilgiler büyük tepki topladı. Özellikle 'Baraj patladı' ve 'Suriyeliler yurdu yağmalıyor' gibi gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Bu provokatif paylaşımların kaynağında ise daha önce de sık sık bu şekilde gündeme gelen Ekşi Sözlük vardı.

SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.



Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

İŞTE O SKANDALLAR