AFAD: Deprem bölgesinde 1 milyon 593 bin 808 kişiye barınma hizmeti veriliyor

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Barınma alanlarında, ilave 2 bin 284 mobil duş ile 5 bin 58 tuvalet konteyneri kullanıma sunulmuştur. Depremin etkilediği bölgede, barınma hizmeti verilen vatandaşlarımızın toplam sayısı, 1 milyon 593 bin 808'dir. Diğer illerimizde ise afetten etkilenen toplam 329 bin 960 vatandaşımıza barınma hizmeti sağlanmaktadır. Depremde zarar gören yapıların belirlenmesi için 1 milyon 538 bin 9 binada, 4 milyon 765 bin 345 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek ödemesi, 1 milyon 25 bin 204 depremzede ailemizin hesaplarına aktarılmıştır" denildi.

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