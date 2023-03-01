Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde yaraları sarıyor! Lojistik merkezler depremzedeler için seferber oldu

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bölgede depo ve lojistik merkezleri kuruldu.