01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde yaraları sarıyor! Lojistik merkezler depremzedeler için seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde yaraları sarıyor! Lojistik merkezler depremzedeler için seferber oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde yaraları sarıyor! Lojistik merkezler depremzedeler için seferber oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası bölgede aktif çalışmalarına devam ediyor. Depremlerden etkilenen bölgelerde lojistik merkezler kuran Türkiye Diyanet Vakfı, depremzedelerin ihtiyaçlarını hızla ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde kurduğu lojistik merkezleriyle yardım malzemelerini afetzedelere hızla ulaştırıyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bölgede depo ve lojistik merkezleri kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından tır ve kamyonetlerle gönderilen insani yardım malzemeleri, bu depo ve lojistik merkezlerinde toplanıyor.

Hayırseverler tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri, görevli ve gönüllülerin yardımıyla tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş'taki lojistik merkezinde görevli İsa Yılmaz, bölgelere günlük olarak tırların geldiğini, imamların gönderdiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda yardımları sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı A Haber’de DİYANET İŞLERİ BAŞKANI A HABER'DE
Ali Erbaş Hatay’da cuma namazı kıldırdı ALİ ERBAŞ HATAY'DA CUMA NAMAZI KILDIRDI
Diyanet’ten ’koruyucu aile’ açıklaması DİYANET'TEN 'KORUYUCU AİLE' AÇIKLAMASI
TDV deprem bölgesinde seferberliğe devam ediyor TDV DEPREM BÖLGESİNDE SEFERBERLİĞE DEVAM EDİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA