Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde seferberliğe devam ediyor

2 MİLYON KİŞİYE SICAK YEMEK

Bölgedeki hayati ihtiyaçların sağlanması için mücadele verdiklerini aktaran Turan, "Bölgeye çok sayıda tırlarla ihtiyaç maddesi getirdik. Türkiye'nin dört bir yanından odun ve soba temin ettik. Yaraları yavaş yavaş sarmaya başladık." dedi.

Her noktaya ulaşmak için mobil araçları kullandıklarını vurgulayan Turan, "Mobil araçlarımız ile yemek, ikram dağıtımı yapıyoruz. Sadece merkezde değil köy ve kasabalara varıncaya kadar çalışma yürüttük. Çok sistemli şekilde ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarını yaparak çalışıyoruz." diye konuştu.

Turan, 2 milyon kişiye sıcak yemek, çorba ikram ettiklerini belirterek, "Tenkit en kolay şey, önemli olan yapıcı olmak, imar etmektir. TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ile sahada arı gibi koşturuyor, mücadele veriyoruz. Sonuna kadar buralardayız. Birçok STK belki de güçleri nispetinde bölgeden ayrılacaklar ama biz burada kalıcıyız. Sürekli bu millete hadim olmaya söz verdik, ahdettik. Buralardan ayrılmayacağız. Sonuna kadar buralarda var olacağız." değerlendirmesinde bulundu.