Son dakika | Deprem fırsatçılarına geçit yok! Bakan Bozdağ açıkladı: Adli süreçler işletilmektedir

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarılı bir koordinasyonla vatandaşlarımızın enkazdan sağ çıkarılması, vefat edenlerin ailelerine ulaştırılması, enkazların kaldırılması, acil yıkılacak binaların yıkılması ve kimliklendirme, delillendirme çalışmaları başta olmak üzere hem hukuki hem de diğer açılardan pek çok konunun yönetildiğini ve sonlandırıldığını gördük. O yüzden hem Valimize hem de onunla beraber bu koordinasyonda görev yapan Belediye Başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa ve diğer illerimizde vefat eden her bir vatandaşımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şanlıurfa'da da diğer illerde olduğu gibi adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü de burada bizzat yerinde görmüş olduk. Burada da vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminde ve adalet hizmetlerinin sürdürülmesinde herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. Bununla ilgili de ayrıca adliyeyi de ziyaret edip oradaki çalışmalar hakkında da bir bilgi de alacağım. Ama Başsavcımızdan, Valimizden aldığımız bilgiler de adalet hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etmek isterim.