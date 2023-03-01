Spor camiası "Omuz Omuza" ekranlarda buluşuyor! Depremin yaralarını sarmak için dev bağış gecesi! "Omuz Omuza" programına kimler katılıyor?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketleri 11 ilçede binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken çok sayıda binada da ağır yıkımlara yaşandı. Türkiye'yi derinden etkileyen olaya ilişkin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasının ardından yaraların sarılması için spor camiası da "Omuz Omuza" kampanyasıyla bir araya geliyor. Destek programı çok sayıda ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanıyor. Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. "Omuz Omuza" programı canlı izle...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgede yaraların sarılabilmesi adına spor camiası bu akşam ekranlarda bir araya geliyor.
TÜRKİYE "OMUZ OMUZA" EKRANLARDA BULUŞUYOR
Bu kapsamda saat 20.00'de tüm camia olarak 7'den 70'e hep birlikte omuz omuza ekranların karşısında tüm Türkiye ile birlikte buluşuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapacak.
TÜM BAŞKANLAR KATILIYOR
Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bir araya geldiği bu tarihi yayına; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.
TEKNİK DİREKTÖRLER BİR ARADA
Süper Lig kulüplerinin değerli teknik direktörleri Jorge Jesus, Şenol Güneş, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra tüm kulüplerin teknik direktörleri ile ligde forma giyen yerli ve yabancı futbolcular da canlı yayında yer alıyor.
UNUTULMAZ İSİMLER DE KATILIYOR
Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural, eski milli futbolcularımızdan Arda Turan ve Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Mehmet Topal da Omuz Omuza yardım kampanyasına katılacak isimler arasında yer alıyor.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ SPORCU BİR ARAYA GELİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları da depremzedelerimize yardım için gerçekleştirilen bu önemli gecede stüdyoda olan isimlerden bazıları.
DÜNYA FUTBOLUNUN YILDIZLARI DA KATILIYOR
Futbol Dünyası'nın ünlü isimleri Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in unutulmaz hocası Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslenecek.
FUTBOLCULAR YARDIMLARI KABUL EDECEK
Elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki vatandaşların geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı gecede, Süper Lig'de forma giyen yerli futbolcular telefonların başında yapılan yardımları alacak.
SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
SMS ile kampanyamıza destek olmak isteyen herkes;
Tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332 SMS göndererek 50 TL'lik bağışta bulunabilecekler,
Yine aynı şekilde; omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapabilecek.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU OMUZ OMUZA KAMPANYA BAĞIŞ HESAPLARI
DENİZBANK
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS
ZİRAAT BANKASI
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A
HALK BANKASI
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A
VAKIF BANKASI
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A
ÖNÜMÜZDEKİ İKİ HAFTA MAÇLAR ŞİFRESİZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
BAĞIŞ MİKTARLARI
TFF 80 MİLYON TL
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