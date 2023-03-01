Spor camiası "Omuz Omuza" ekranlarda buluşuyor! Depremin yaralarını sarmak için dev bağış gecesi! "Omuz Omuza" programına kimler katılıyor?

TÜRKİYE "OMUZ OMUZA" EKRANLARDA BULUŞUYOR

Bu kapsamda saat 20.00'de tüm camia olarak 7'den 70'e hep birlikte omuz omuza ekranların karşısında tüm Türkiye ile birlikte buluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapacak.