MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.