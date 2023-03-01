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MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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MSB: Yunanistan’dan Türkiye’ye sızmaya çalışan 3 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Terörle mücadeleye durmadan devam "TERÖRLE MÜCADELEYE DURMADAN DEVAM"

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