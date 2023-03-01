İşte deprem anında evdeki en riskli yer! Depreme evde yakalanırsak ne yapmalıyız? Arama Kurtarma Taburu komutanlarından Abdullah Oral açıkladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral deprem bölgesinde yaşadıklarını dair açıklamalarda bulundu. Vefat eden vatandaşların çoğunun çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarında olduğunu söyleyen Oral, "Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, deprem bölgesinde şahit olduğu olayları paylaştı.
Oral yaptığı açıklamada cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğunu söyledi. Yüzbaşı Oral, "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.
"ALARM BÖLGESİNE TÜM UNSURLARLA GELDİK"
"Alarmı müteakip hava ve kara yoluyla tüm unsurlarımız alarm bölgelerine gönderildi. Antakya merkeze ben ve ekibim geldi."
"HAYATINI KAYBEDENLERİ ÇOĞU..."
"Depremin olduğu saat, tam anlamıyla uyku saatiydi. İnsanlar genellikle yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli bir deprem olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden insanlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."
"CENİN POZİSYONU ÇOK ÖNEMLİ"
"Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında; sert cisimler diyebileceğimiz güçlü yatak bazaları, koltuklar gibi alanlara cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik"
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