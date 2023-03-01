Osmaniye’de depremlerden etkilenen besicilerin yaraları sarılıyor! 226 ton yem ulaştırıldı

Mevsim şartlarından dolayı da hayvanları için yetiştiricilere şu ana kadar 50 branda dağıttıklarını dile getiren İlmeç, yıkılan işletmelerin çadır ihtiyacını karşıladıklarını, yetiştiricilerin mağdur olmaması için çadır dağıtımına devam edeceklerini söyledi.

İlmeç, yetiştiricilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının da 1 yıl süreyle faizsiz ertelendiğini hatırlatarak, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için ekonomik destek çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yaraların bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan İlmeç, salgın hastalıkların önüne geçebilmek için de başladıkları aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.