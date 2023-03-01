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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. "Deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız" diyen Başkan Erdoğan, "203 bin 958 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı" ifadelerini kullandı. "Vakit yaklaşıyor, bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak" açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Eksikleirmizi söylemek, helallik istemek zafiyet değil, milletimizle aramızdaki samimiyetin göstergesidir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler bunu kavrayamaz" dedi.

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