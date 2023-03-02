Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? Az önce deprem nerede oldu SON DAKİKA | AFAD KANDİLLİ liste...
Deprem mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için zaman zaman büyük ölçekli kimi zaman ise hiç hissetmediğimiz depremler meydana geliyor. Bu sebeple 81 ilde her an sarsıntı yaşanıp vatandaşlar tarafından detayları araştırılabiliyor. İşte AFAD Kandilli Rasathanesi son dakika depremler duyurusu...
Az önce deprem nerede oldu sorgulaması sıklıkla gündeme geliyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için sıklıkla depremler meydana gelebiliyor. Vatandaşlar son dakika deprem haberlerini yakından takip ederek her an teyakkuzda olmaya özen gösteriyor. Peki deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi...
SON DEPREM NEREDE OLDU?
👉AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
HATAY'DE DEPREM Mİ OLDU?
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
GECE UYURKEN DEPREM OLURSA NE YAPMALIYIZ?
Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin. Varsa masanın altına girin ve çök-kapan-tutun hareketi ile üzerinize düşen eşyadan korunun. Kapılara yakın devrilebilecek eşya koymayın; depremde devrilebilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir. Merdiven, asansör veya balkonlara gitmeyin.
DEPREMDE BİNANIN SALLANMASI İYİ Mİ?
Binanın sallanma durumu, sağlamlığına bağlı olarak değişebilir. Binaların çok sallanması yıkılacağı anlamına gelmez. Yapının sağlam olması veya yeni olması deprem için oldukça önemlidir. Eski binalar depreme çok fazla mukavemet gösteremiyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:
Kandilli Rasathanesi'nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:
2023.03.01 11:32:27 38.2777 38.2713 5.0 -.- 3.3 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.01 11:30:08 38.1862 36.6093 9.9 -.- 1.7 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 11:25:26 38.1898 37.2308 5.0 -.- 1.7 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 11:17:44 38.0078 36.4540 4.4 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 11:15:54 40.6498 30.3855 20.0 -.- 1.2 -.- KISLACAY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2023.03.01 11:09:23 37.8318 37.3885 8.4 -.- 2.2 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 11:08:35 38.0817 38.3262 11.6 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 11:04:25 38.7387 35.2673 1.9 -.- 2.7 -.- SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel
2023.03.01 11:02:24 38.0205 36.2020 6.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.01 10:58:43 38.0550 36.5378 6.0 -.- 1.4 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:57:53 37.9943 36.3645 4.7 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:56:37 38.0810 36.6772 4.9 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:48:42 37.9103 36.6000 13.6 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:44:07 38.4370 37.4702 15.0 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 10:41:04 37.9907 38.5932 17.6 -.- 2.1 -.- CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 10:40:17 37.8993 36.5862 9.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.03.01 10:40:17)
2023.03.01 10:36:20 38.0108 36.4715 13.3 -.- 1.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:29:21 37.8693 36.5422 5.4 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:25:25 38.1668 36.5770 18.7 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:20:21 36.3140 36.0557 4.6 -.- 4.8 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.03.01 10:14:40 37.9538 36.3353 3.8 -.- 2.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:13:08 38.1073 37.6965 5.6 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:07:51 37.8817 36.4707 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 10:05:03 36.7890 36.2917 6.7 -.- 3.2 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.01 10:00:48 37.9935 36.4250 23.1 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:56:23 38.2925 38.7348 17.9 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 09:53:45 37.3218 37.0077 16.7 -.- 1.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:51:05 37.9397 37.8660 9.6 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.01 09:45:45 41.7497 42.2135 14.0 -.- 3.0 2.6 TURKIYE-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.03.01 09:44:53 41.8807 42.2105 8.7 -.- 3.0 2.6 GURCISTAN İlksel
2023.03.01 09:44:02 41.9115 42.1940 6.6 -.- 3.1 2.9 GURCISTAN İlksel
2023.03.01 09:41:29 36.5473 36.4418 5.0 -.- 2.0 -.- ABALAKLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.03.01 09:40:50 39.1373 29.0903 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.03.01 09:37:49 38.0753 38.3627 6.3 -.- 2.0 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 09:32:05 37.1612 36.6358 7.6 -.- 2.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.01 09:31:00 38.5792 39.5873 9.6 -.- 2.4 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.01 09:27:03 39.1203 43.2920 12.6 -.- 2.1 -.- CUBUKLU-ERCIS (VAN) İlksel
2023.03.01 09:25:54 38.0178 37.6120 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.01 09:22:41 38.0928 37.6593 5.0 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:21:10 37.9530 36.2692 5.0 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:18:53 38.1098 36.7132 5.3 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:17:32 38.5340 37.7725 27.0 -.- 1.8 -.- UZUNHASAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 09:13:00 37.9278 36.4385 18.0 -.- 2.0 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:09:56 38.1413 36.6063 5.0 -.- 2.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 09:05:28 38.0388 36.5668 5.0 -.- 2.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 08:59:23 37.5908 37.1802 3.9 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 08:57:47 37.4108 36.9765 9.2 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 08:55:28 37.8790 36.2773 9.7 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.01 08:47:20 38.4907 37.4082 3.8 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 08:41:29 38.3082 38.1243 8.5 -.- 2.2 -.- KUYULU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.01 08:39:26 37.4773 37.3010 5.2 -.- 2.4 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 08:37:13 38.6938 35.3035 5.0 -.- 2.5 -.- KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.03.01 08:36:31 37.8795 36.2858 11.9 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.01 08:25:47 36.2062 35.8185 16.9 -.- 1.6 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.03.01 08:24:36 38.0982 38.3142 5.0 -.- 2.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 08:21:43 40.8027 42.4882 5.4 -.- 3.3 3.1 DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.03.01 08:08:39 40.5618 33.9275 11.7 -.- 2.0 -.- ALACAT-(CANKIRI) İlksel
2023.03.01 08:04:27 37.8985 36.6405 25.3 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.01 08:01:32 38.3823 37.6215 3.9 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.01 07:47:02 37.8718 37.8660 6.8 -.- 2.8 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.01 07:44:57 39.9255 39.9533 4.9 -.- 2.5 -.- CENNETPINAR-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.03.01 07:43:06 36.1345 36.1930 5.0 -.- 1.6 -.- KAMBERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.01 07:37:22 40.4877 34.5340 12.3 -.- 1.8 -.- SAZKOY-UGURLUDAG (CORUM) İlksel
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