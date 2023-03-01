01 Mart 2023, Çarşamba
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Son dakika | Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika | Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Son dakika haberi...AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.

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