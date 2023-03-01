01 Mart 2023, Çarşamba
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AFAD Kahramanmaraş depreminde vefat edenlerin sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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AFAD Kahramanmaraş depreminde vefat edenlerin sayısını açıkladı

Son dakika: AFAD: Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

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