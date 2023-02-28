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Son dakika: Deprem provokasyonu yapan 145 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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Son dakika: Deprem provokasyonu yapan 145 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu.

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