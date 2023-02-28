Adıyaman’daki depremzedeler için 15 bin kişilik geçici barınma alanı! Bakan Kurum önemli çalışmayı duyurdu

Adıyaman'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle 313 bin metrekare alanda 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan 2 ayrı geçici barınma alanı inşasına başlandı. Hafif çelik ve prefabrik yapılı geçici konutların her biri, 27 metrekareden oluşacak.