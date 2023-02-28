Başkan Erdoğan: Malatya’ya 62 bin konut yapacağız
Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş Elbistan’da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" dedi. Başkan Erdoğan Elbistan temaslarının ardından Afşin'e geçti. Burada yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği yardımını bugünden itibaren ödemeye başladıklarını açıkladı. Son olarak Başkan Erdoğan deprem bölgesi Doğanşehir'de yaptığı incelemeler ardından basın açıklaması yaptı ve "Malatya’ya 62 bin konut yapıp vatandaşlarımızı güvenli binalara muhakkak kavuşturacağız” müjdesini verdi.
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesi Doğanşehir'de önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
Öncelikle sizlerle birlikte tüm Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak gerçekten sancılı günlerden geçiyoruz. Muhtemelen insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 44 bin 374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı.
Malatyamızın ve sizlerin başı sağolsun. 23 güne rağmen her biri ayrı deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar maalesef devam ediyor. Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şeklindeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş'taydık. Dün öğle saatlerinde Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli depremle sarsıldık.
"HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN"
Hasarlı binalarda artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları daha önce eşi benzeri görülmemiş deprem fırtınasının yaşanmadığını dile getiriyor. Şimdiye kadar irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük ihmali, umursamazlığı insan hayatıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımız, lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin, hasarlı binalardan uzak durun. Depremin hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz. Doğanşehir'den önce Afşin ve Elbistan'ı ziyaret ettik Her türlü ihtiyaçların karşılanmasında depremzedelerimizin yanındayız. Hane başı 10'ar bin liralık ödemeler sürüyor. Taşınma paralarının ödenmesine başlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira acil ihtiyaçlarının karşılanması için veriyoruz. İlçemizde dağıttığımız çadır sayısı 3750'yi aşıyor. Günde 3 öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanısıra kumanya ve gıda yardımları sürüyor. Doğanşehirli çiftçilerimize 6 bin 100 ton yem, 162 branda ve hayvan çadırı göndermek suretiyle destekliyoruz. İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Doğalgazla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İlçemizin karayolu altyapısında oluşan tahribatı kaldırdık.
"MALATYA'DA 62 BİN KONUT YAPACAĞIZ"
Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imar süreçlerini başlatıyoruz. Ekiplerimize ilçemiz genelinde 6 bin 296 binadaki 10 bin 127 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Malatya genelinde 28 bin 914 bina 86 bin 332 bağımsız bölüme ulaşıyor. İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya'da 62 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Siz bize inandınız, itimat ettiniz, güvendiniz, hamdolsun şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de Malatya ve Doğanşehir için hemen şimdi diyerek inşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı güvenli, konforlu, modern binalara kavuşturacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, Allah'ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim bölgelerinde 3-4 katı geçmeyecek şekilde şehirlerimizin özgün mimarisiyle planlıyoruz. Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, morfolojik incelemelerle birlikte yerleri seçiyoruz. Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı, zemin sıvılaşması gibi yerlerden uzak yerlere inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaati. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel yapılarımızı muhafaza edeceğiz.
"KİMSENİN KAPRİSLERİYLE, İDEOLOJİK BAĞNAZLIKLARIYLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ"
Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimiz olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet ve yavru muhalefetin kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri ellerimizde mevcut. Bunları halkımıza yansıtacağız. Kentsel dönüşümle ilgili dün neler söyledi, bugün neler söyledi?
"BU İŞİ BİZDEN DAHA İYİ YAPABİLECEK BAŞKA KİMSE YOK"
Hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Malatya'da işyerleri yıkılan çok sayıda esnafımız var. Hepsini biliyoruz ve onların da yaralarını saracağız. 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Sizlerden sadece 1 yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ELBİSTAN AÇIKLAMALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım." dedi.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremzedeleri ziyaret etti.
Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Elbistanlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okudu.
Tarihe "en acı günlerden biri" olarak geçen depremlerden ikincisinin merkez üssünün Elbistan olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremlerin ilçede çok ağır tahribata yol açtığını belirtti.
İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binaların neredeyse tamamının ikinci depremde enkaza döndüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, şunları paylaştı:
"Bilim insanları, maruz kaldığımız afeti, 'istisnai bir tabiat hadisesi' olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sıkıntılar halen devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan, bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."
"DEPREMZEDELERİMİZİN YAŞADIĞI ACININ BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda, 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.
Depremlerde sadece Elbistan'da 1000'in üzerinde, Kahramanmaraş genelinde 12 bin 683 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabb'im tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü, yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak, ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."
"SADECE MARAŞ'TA ÇADIR SAYISI 77 BİNE ULAŞTI"
Depremden etkilenenlerin yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar Elbistan'dan köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdiklerini aktardı.
Erdoğan, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor, brandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki 1123 trafonun ikisi haricinde hepsi faal haldedir. Yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştı. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme altyapımızı da güçlendirerek, mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk."
"İLK ETAPTA MARAŞ'TA 83 BİN KONUT VE 18 BİN 681 KÖY EVİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle Elbistan'ın yeniden imar ve ihyasına başlayacaklarını dile getirdi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, Elbistan'da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini aktaran Erdoğan, Kahramanmaraş'ın tamamına bakıldığında bu rakamın 45 bin 575 binada, 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını, hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayıların kesinleşeceğini ifade etti.
Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirleri yeniden inşa için gereken hazırlıklara da başladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için 'hemen şimdi' inancıyla ilk etapta, Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle 'Bismillah' diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz, ama onun dışındaki tüm yaraları saracak, tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, TOKİ'nin, deprem sınavını, yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla verdiğini belirtti.
Daha önce meydana gelen afetlerin ardından Van, Bingöl, Erzincan, Malatya ve İzmir'de yıkımın izlerinin hızla silindiğini hatırlatan Erdoğan, "Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda, 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız, şehirlerimizin kendi mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlı olduklarını söyleyerek, "Bunun için yeni yerleşim yerlerini, ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil altyapısı, okulu, camisi, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler, şehir içinde ve diğer yerlerde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız." şeklinde konuştu.
Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanları, mimarlar ve mühendislerle birlikte bunun gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır."
"KİMSENİN MİLLETİMİZE YENİ BEDELLER ÖDETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yeni acılara tahammülü olmadığının altını çizerek, "Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Deprem bölgesindeki tüm il, ilçe ve köyleri ayağa kaldırırken diğer bölgelerde aynı tehdit altındaki yerleri de süratle dönüştüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabb'im bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin." diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Elbistan'da devletin kararlı ve azimli şekilde bulunduğunu, bu ziyaretin anlamının çok büyük olduğunu belirten Bahçeli, her şeyin kısa süre içerisinde gelişeceğini ve düzeleceğini, tekrar yaşanabilir bir kent haline dönüleceğini dile getirdi.
"BU ZORLUĞU DA BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİKLE AŞACAĞIZ"
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Devlet millet dayanışmasının en önemli örneklerinden birinin depremlerin hemen ardından sergilendiğini kaydeden Destici, "Bizler Büyük Birlik Partisi camiası Alperenler olarak hem sizlerin yanında hem Cumhurbaşkanı'mızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin yine birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ'IN AFŞİN İLÇESİNDE KONUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evini taşıyacak depremzedelere, 15 bin liralık taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlayacaklarını bildirdi.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde incelemelerde bulundu.
Depremzedeleri, konteyner kentte ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifalar dileyerek, vefat edenler için "Fatiha" okudu.
"Derdinize, sıkıntınıza ortak olmak için bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız. Kamu kurumlarımızla belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi işin ikinci etabındayız ve konteynerleri süratle yerleştirerek, çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 842 konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor."
Başkan Erdoğan, gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının kalmadığını ifade ederek, "Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.
"MADDİ KAYIPLARIMIZIN TAMAMINI TELAFİ EDECEĞİZ"
Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira vereceklerini aktaran Erdoğan, felaketten etkilenen vatandaşlara 10'ar bin lira ödeme yaptıklarını dile getirdi.
Depremzedeleri en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş genelinde bu rakam 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaşıyor. Deprem bölgesinin tamamında mart ve nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun, 83 bin konutu ile 18 bin 681 köy evini Maraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca, bu sayılar kesinleşecek. Yitip giden canlarımızı geri getiremesek de Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden, devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize, bir yıl müsaade, inşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak, sizleri konutlara geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir."
"11 VİLAYETTE DE BUNU BAŞARACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kütahya Simav'da, bütün deprem ve sel afetlerinde nasıl başardılarsa, aynı şekilde bu 11 vilayette de bunu başaracaklarını söyledi.
"Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak, inşallah bu sefer de kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Milletçe el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek, bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz." diyen Erdoğan, vefat edenlere rahmet ve merhamet diledi.
"Mevla, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." diyen Başkan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak hep birlikte Afşin'de olduklarını, buradan da Malatya Doğanşehir'e geçerek vatandaşlarla kucaklaşacaklarını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu! TOKİ konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin İSİM LİSTESİ! Çatalca ve Silivri...
- Beklenti anketi açıklandı! Maaşlar değişecek, Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜİK - TEFE - TÜFE rakamları...
- Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 1 Mart'ta hangi illerde okullar açılacak? Çarşamba günü okullar açılacak mı? İşte şehirler...
- Bina hasar tespit başvuru nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu ücretli mi, ücretsiz mi? e-Devlet hasar sorgulama ekranı!
- Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuruları başladı mı? e-Devlet! 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de emeklilik prim tablosu netleşti! Meclis görüşmesinde start verildi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5000 - 5975 - 7200 detayı! Kısmi emeklilik, borçlanma...
- Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı hangi gün, saat kaçta? Muhtemel 11'ler
- EYT staj sigortası onaylandı mı, geçti mi? 28 Şubat EYT staj ve çıraklık sigortası Meclis'ten geçecek mi?
- EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?
- Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? 28 Şubat 2023 Meclis gündemi!
- Usta oyuncu Kazım Akşar öldü mü? Kazım Akşar kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve rol aldığı diziler