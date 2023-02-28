Başkan Erdoğan: Malatya’ya 62 bin konut yapacağız

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesi Doğanşehir'de önemli açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

Öncelikle sizlerle birlikte tüm Doğanşehirli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Ülke olarak gerçekten sancılı günlerden geçiyoruz. Muhtemelen insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde 44 bin 374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı.

Malatyamızın ve sizlerin başı sağolsun. 23 güne rağmen her biri ayrı deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar maalesef devam ediyor. Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şeklindeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş'taydık. Dün öğle saatlerinde Malatya'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli depremle sarsıldık.

"HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN"

Hasarlı binalarda artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları daha önce eşi benzeri görülmemiş deprem fırtınasının yaşanmadığını dile getiriyor. Şimdiye kadar irili ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük ihmali, umursamazlığı insan hayatıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımız, lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin, hasarlı binalardan uzak durun. Depremin hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz. Doğanşehir'den önce Afşin ve Elbistan'ı ziyaret ettik Her türlü ihtiyaçların karşılanmasında depremzedelerimizin yanındayız. Hane başı 10'ar bin liralık ödemeler sürüyor. Taşınma paralarının ödenmesine başlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira acil ihtiyaçlarının karşılanması için veriyoruz. İlçemizde dağıttığımız çadır sayısı 3750'yi aşıyor. Günde 3 öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanısıra kumanya ve gıda yardımları sürüyor. Doğanşehirli çiftçilerimize 6 bin 100 ton yem, 162 branda ve hayvan çadırı göndermek suretiyle destekliyoruz. İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Doğalgazla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İlçemizin karayolu altyapısında oluşan tahribatı kaldırdık.

"MALATYA'DA 62 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imar süreçlerini başlatıyoruz. Ekiplerimize ilçemiz genelinde 6 bin 296 binadaki 10 bin 127 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Malatya genelinde 28 bin 914 bina 86 bin 332 bağımsız bölüme ulaşıyor. İnşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya'da 62 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. En kısa zamanda Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracağız. Siz bize inandınız, itimat ettiniz, güvendiniz, hamdolsun şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de Malatya ve Doğanşehir için hemen şimdi diyerek inşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı güvenli, konforlu, modern binalara kavuşturacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, Allah'ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim bölgelerinde 3-4 katı geçmeyecek şekilde şehirlerimizin özgün mimarisiyle planlıyoruz. Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, morfolojik incelemelerle birlikte yerleri seçiyoruz. Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı, zemin sıvılaşması gibi yerlerden uzak yerlere inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaati. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel yapılarımızı muhafaza edeceğiz.

"KİMSENİN KAPRİSLERİYLE, İDEOLOJİK BAĞNAZLIKLARIYLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ"

Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketleri ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde dönüştüreceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimiz olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet ve yavru muhalefetin kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri ellerimizde mevcut. Bunları halkımıza yansıtacağız. Kentsel dönüşümle ilgili dün neler söyledi, bugün neler söyledi?

"BU İŞİ BİZDEN DAHA İYİ YAPABİLECEK BAŞKA KİMSE YOK"

Hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışacağız. Malatya'da işyerleri yıkılan çok sayıda esnafımız var. Hepsini biliyoruz ve onların da yaralarını saracağız. 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Sizlerden sadece 1 yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ELBİSTAN AÇIKLAMALARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım." dedi.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremzedeleri ziyaret etti.

Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Elbistanlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okudu.

Tarihe "en acı günlerden biri" olarak geçen depremlerden ikincisinin merkez üssünün Elbistan olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremlerin ilçede çok ağır tahribata yol açtığını belirtti.

İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binaların neredeyse tamamının ikinci depremde enkaza döndüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bilim insanları, maruz kaldığımız afeti, 'istisnai bir tabiat hadisesi' olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sıkıntılar halen devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan, bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."