23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif deprem paylaşımı yapan 27 kişi tutuklandı

Son dakika | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif deprem paylaşımı yapan 27 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif deprem paylaşımı yapan 27 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 138 şahıs gözaltına alınmış, 27’si tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA