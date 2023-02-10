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Depremle ilgili provokatif paylaşıma geçit yok! 10 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Depremle ilgili provokatif paylaşıma geçit yok! 10 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 37 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca paylaşımlarla ilgili 10 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

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