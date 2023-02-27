Fatih Portakal'dan Kızılay'a yönelik provokatif kan iftirası! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki geldi
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fatih Portakal Kızılay'a yönelik kan bağışlarıyla ilgili çirkin bir provokasyonda bulundu. Kızılay'a parayla kan sattığı iftirasını atan Portakal'a Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan cevap geldi. Kınık "Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın." dedi.
Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kızılay'ın parayla kan sattığını iddia ederek provokasyona girişti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan Portakal'ın iftirasına net yanıt geldi.
PORTAKAL'DAN PROVOKATİF KIZILAY PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, ''Kızılay sadece çadırları değil, bizlerin bağışladığı kanları da hastanelere parayla satıyor. Utanın Kızılay yöneticileri, utanın ve istifa edin.'' ifadelerini kullandı.
KEREM KINIK'TAN PORTAKAL'A SERT CEVAP
Portakal'ın paylaşımına Kerem Kınık sosyal medya hesabından cevap verdi. Kan bağışının ticarete konu edilemeyeceğini belirten Kınık, ''Bu Ulusal Kan Güvenliğini tehlikeye atacak sorumsuz ve temelsiz bir itham. Lütfen hemen tashih edin ve sorumlu bir gazeteci gibi davranın. Kan ticarete konu edilemez. Kan Bankacılığının maliyetini SGK Kızılay'a ödenmek üzere ilgili hastaneye öder.'' diye cevap verdi.
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