MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
Meclis TV canlı yayın izleme ekranı arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından TBMM çalışmalarına ara verilmişti. Üç haftanın ardından Meclis, yeniden açılıyor. Milyonların beklediği EYT düzenlemesi bugün Meclis'te görüşülecek. 2 milyon 250 bin vatandaşın gözü EYT'nin yasalaşacağı tarihe çevrildi. İşte, konya dair detaylar...
"28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası TBMM EYT gündemi ile mesaiye başlıyor. Bilindiği üzere EYT ile ilgili teklif TBMM'ye sunulmuş ve Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilmişti. Peki, EYT görüşmeler bugün ne zaman görüşülecek? İşte, Meclis TV canlı yayın ekranı!
MECLİS SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
Meclis Genel Kurulu 28 Şubat bugün saat 15.00'da toplanacak ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek.
EYT İÇİN ÖNEMLİ GÜN!
EYT konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş şu ifadelere yer verdi:
"Mecliste öncelikli gündemimiz EYT olacak. Dört veya beş parti grup önergesi verirse 10-12 saatlik sürede sabaha karşı biter. Çarşamba günü genel kurulda nihayete erer. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz"
EYT NE ZAMAN YASALAŞIR?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.
Meclis Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
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- MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?
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