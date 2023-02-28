MECLİS TV CANLI YAYIN İZLE! 28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak? EYT görüşmeleri ne zaman?

"28 Şubat Meclis bugün saat kaçta toplanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası TBMM EYT gündemi ile mesaiye başlıyor. Bilindiği üzere EYT ile ilgili teklif TBMM'ye sunulmuş ve Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edilmişti. Peki, EYT görüşmeler bugün ne zaman görüşülecek? İşte, Meclis TV canlı yayın ekranı!