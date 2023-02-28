Kahramanmaraş ve Kayseri’de korkutan depremler! AFAD son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

Deprem Uzmanı Osman Bektaş depremlere ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİDİR"

"Alt kabuk deforme oldu. Bu da üst kabuğa yansıyor. Bu durumda da artçı depremlerin de kendi artçı depremleri oluyor. Bu artçılar daha büyük depremlerin habercisidir."