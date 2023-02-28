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Kahramanmaraş ve Kayseri'de korkutan depremler! AFAD son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kahramanmaraş ve Kayseri’de korkutan depremler! AFAD son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yaşanan depremin derinliği 9.88 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan depremin 10 dakika sonrasında bölgede yeni bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada bu depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak açıklandı. Deprem Uzmanı Osman Bektaş depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamalarda "Bu artçılar daha büyük depremlerin habercisidir." ifadelerini kullandı. Saat 18.20'de ise bir artçı deprem de Kayseri'de yaşandı. İşte depremlere ilişkin ilk detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta saat 17.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada depremin derinliği 9.88 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Osman Bektaş depremlere ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİDİR"

"Alt kabuk deforme oldu. Bu da üst kabuğa yansıyor. Bu durumda da artçı depremlerin de kendi artçı depremleri oluyor. Bu artçılar daha büyük depremlerin habercisidir."

"KUZEY ANADOLU FAYI TETİKLENDİ"

"Burada büyük bir stres transferi var. Kuzey Anadolu fay hattı tetiklenmiştir. Batı bölgesine doğru da bu defermosyon alanı genişliyor."

"6'DAN DAHA BÜYÜK DEPREMLER YAŞAYABİLİRİZ"

En az bir iki yıl daha bu tarz arçı depremleri yaşayacağız. Bölgede enerji tam olarak boşalmadı. Hangi fay hattının tetiklendiği önemli. 6'dan daha büyük depremler de yaşayabiliriz.

DEPREME İLİŞKİN İLK DETAYLAR

SON DEPREMLER LİSTESİ

10 DAKİKA SONRA YENİ DEPREM

Yine aynı bölgede 10 dakika sonra yeni bir deprem daha yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada 4.1 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem daha yaşandı.

BİR ARTÇI DA KAYSERİ'DE

AFAD tarafından yapılan açıklamada 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ÖNCEKİ DETAYLAR...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

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