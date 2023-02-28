Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı: 7 Mart'a kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceğini bildirdi. Peki, Türkiye genelinde gelecek 5 gün hava durumu nasıl olacak? İşte il il haritalı hava durumu tahminleri...
SON DAKİKA | Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceği bildirildi
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
1 MART 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
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