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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı: 7 Mart'a kadar sürecek

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesi uyarısı: 7 Mart’a kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceğini bildirdi. Peki, Türkiye genelinde gelecek 5 gün hava durumu nasıl olacak? İşte il il haritalı hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceği bildirildi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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