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Kira fiyatlarına ilişkin soruşturma başlatıldı! Son 20 gündeki ciddi artışlar sonrası harekete geçildi

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kira fiyatlarına ilişkin soruşturma başlatıldı! Son 20 gündeki ciddi artışlar sonrası harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kiralarda fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Ankara'ya geldiği belirtildi.

Yapı, "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

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