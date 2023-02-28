28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Turhan Çömez'den provokasyon: 'İskenderun'da hastalar elektrik kesildiği için öldü' iddiasına yalanlama

İYİ Partili Turhan Çömez'den provokasyon: 'İskenderun'da hastalar elektrik kesildiği için öldü' iddiasına yalanlama

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
İYİ Partili Turhan Çömez’den provokasyon: ’İskenderun’da hastalar elektrik kesildiği için öldü’ iddiasına yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de kirli bir algı operasyonuna girişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay'da yer alan İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insanın öldüğünü iddia eden Çömez'e Sağlık Bakanlığından yalanlama geldi. Açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında tüm Türkiye topyekün bir seferberliğe büründü. 44 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde, devlet yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Muhalefet partileri ise asrın felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyundu. Depremin ilk anından itibaren asılsız iddialarla başta sosyal medya olmak üzere manipülasyonlara başvuran siyasiler, binlerce yalanı dolaşıma soktur. Buna son örnek ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez oldu.

İYİ PARTİLİ TURHAN ÇÖMEZ'DEN SKANDAL SÖZLER

Çömez, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de katıldığı canlı yayında, depremin en çok etkilediği il olan Hatay'da yer alan İskenderun Devlet Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin çalışmaması nedeniyle çok sayıda insanın öldüğünü iddia etti.

Çömez, skandal açıklamasında, "Daha vahim bir konuya daha geleceğim. Bu hastanenin ikinci binası ilk depremden sonra hasar aldı ama kullanılmaya devam edildi fakat insanlar ne yazık ki oksijen tüpleri, merkezi oksijen tüpleri ve jeneratörler çalışmadığı için. Bunlarla ilgili gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Elektrik olmadığı için oksijen tüpleri çalışmadığı için can verdiler. Bunu bana feryat ederek ağlayarak o hastanedeki doktor arkadaşlarım söyledi." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA: "ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE ÖLEN YOK JENERATÖRLER ÇALIŞIYOR"

Sağlık Bakanlığı ise Çömez'in iddialarını yalanladı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanedeki deprem nedenli elektrik kesintileri sonrasında 3 ayrı jeneratörün çalıştığı, bu nedenle herhangi bir can kaybı meydana gelmediği; can kayıplarının yıkım nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı basın organlarında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerce asılsız bir takım iddialar ortaya atılmıştır. İskenderun devlet hastanemizde jeneratör çalışmadığı için hastalarımızın hayatını kaybettiği iddia edilmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Hastanemizde 3 ayrı jeneratör bulunmakta ve çalışır vaziyettedir. İddia edildiği gibi hastanemizde elektrik olmaması sebebiyle hastalarımızın hayatını kaybettiği bilgisi doğru değildir. Ancak, depremden kaynaklı ağır hasara uğraması sebebiyle maalesef hastanemiz yıkıma uğramıştır. Bu hastanemizde can kayıpları olduğu doğrudur. Bu can kayıplarının sebebi elektrik değil hastane binasının depremden yıkılmış olmasıdır. Milletçe büyük bir afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmeye çalışılmasının izah edilebilir bir etik tarafı yoktur. Yıkılmış bir bina altında yeterince büyük acılar bırakmışken daha fazla acı çıkarılmaya çalışılması anlaşılamamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İYİ Partili Çömez’in algısına yalanlama İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'İN ALGISINA YALANLAMA

Kılıçdaroğlu’nun bilindik yalanını CHP’li Başkan çürüttü
Yıkılan binaların molozu sahile dökülüyor yalanı
Algıya doymuyorlar! İşte günün deprem yalanları

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA