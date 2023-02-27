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Provokatörler algılara doymuyor: İşte günün deprem yalanları ve gerçekleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, muhalefet partilerinin temsilcileri ve sosyal medya trolleri, yaşananlar üzerinden kara propagandaya girişti. 11 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin hemen ardından hemen hemen her gün yeni bir manipülasyonu dolaşıma sokan şer odakları, geride kalan gün de "Hatay'da Suriyelilere 10 bin TL aylık yardım dağıtılıyor" , "Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı", "Hasandağı'nda volkanik hareketlilik başladı" şeklindeki yalanlara başvurdu. İşte 25-26 Şubat'ta asrın felaketi üzerinden oluşturulan algı ve gerçekler...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 18:46
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Provokatörler algılara doymuyor: İşte dünün yalanları ve gerçekleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. 9 saat arayla meydana gelen depremlerde şu ana kadar 44 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Provokatörler algılara doymuyor: İşte dünün yalanları ve gerçekleri

Asrın felaketi sonrası başta muhalefet partilerinin temsilcileri ve sosyal medya trolleri, yaşananlar üzerinden kara propagandaya girişti.

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Provokatörler algılara doymuyor: İşte dünün yalanları ve gerçekleri

11 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin hemen ardından hemen hemen her gün yeni bir manipülasyonu dolaşıma sokan şer odakları, geride kalan gün de "Hatay'da Suriyelilere 10 bin TL aylık yardım dağıtılıyor" , "Jandarma Türk bayrağını indirmeye çalıştı", "Hasandağı'nda volkanik hareketlilik başladı" şeklindeki yalanlara başvurdu.

İşte 25-26 Şubat'ta asrın felaketi üzerinden oluşturulan algı ve gerçekler...

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Provokatörler algılara doymuyor: İşte dünün yalanları ve gerçekleri
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Provokatörler algılara doymuyor: İşte dünün yalanları ve gerçekleri