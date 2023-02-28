"Şehrin başka yerinde yıkılan binaların molozu sahil şeridine dökülüyor" yalanı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde binaların molozlarının sahil şeridine döküldüğü iddia edildi. Kısa sürede yayılan asılsız haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yalanladı. Söz konusu binanın sahile yakın bir konumda yıkılan Eda Apartmanı'na ait olduğu ve arama kurmarma faaliyetlerinin rahat yapılabilmesi için yakındaki en boş noktaya geçici süreliğine taşındığı ortaya çıktı.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu, 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Eda Apartmanı da o yapılardan biri oldu.
"ŞEHRİN BAŞKA YERİNDE YIKILAN BİNALARIN MOLOZU SAHİL ŞERİDİNE DÖKÜLÜYOR" İDDİASI
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Hatay'ın İskenderun İlçesindeki sahil şeridinde molozların yer aldığı görüldü. Bir kişi bölgeden çekip paylaştığı video ile deprem sonrası yıkılan binaların enkazının sahil şeridine döküldüğünü öne sürdü. Videoda "Şehrin başka yerlerinde çöken binaların enkazı getirilmiş ve bu güzelim sahillere dökülmüş" ifadeleri kullanıldı.
BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI
Paylaşılan videoya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuyla ilgili:
"Bahse konu alanın hemen yanında bulunan Eda apartmanı yıkılmış, arama kurtarma çalışmalarına kolaylık sağlanması amacıyla enkaz hemen yan kısma alınmıştır. Hala deliller alınmadığı için enkaz kaldıralamamaktadır. Yani iddia edildiği gibi başka yerden taşınarak sahil şeridinin doldurulduğuna yönelik ifadeler gerçek değildir.
İnşaat yıkıntı atıkları için İskenderun ilçesinde cezaevi arkası enkaz döküm alanı olarak 109 bin m2'lik alan belirlenmiştir. Enkazdaki inceleme sürecini müteakip sahile geçici olarak dökülen inşaat yıkıntı atıkları enkaz döküm alanına nakledilecektir." açıklamasında bulundu.
Bölgeden yapılan çekimlerde, Eda Apartmanı'nın iddiaya konu olan sahil şeridinin hemen yanında olduğu görüldü.
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