"Şehrin başka yerinde yıkılan binaların molozu sahil şeridine dökülüyor" yalanı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu, 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Eda Apartmanı da o yapılardan biri oldu.

"ŞEHRİN BAŞKA YERİNDE YIKILAN BİNALARIN MOLOZU SAHİL ŞERİDİNE DÖKÜLÜYOR" İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Hatay'ın İskenderun İlçesindeki sahil şeridinde molozların yer aldığı görüldü. Bir kişi bölgeden çekip paylaştığı video ile deprem sonrası yıkılan binaların enkazının sahil şeridine döküldüğünü öne sürdü. Videoda "Şehrin başka yerlerinde çöken binaların enkazı getirilmiş ve bu güzelim sahillere dökülmüş" ifadeleri kullanıldı.