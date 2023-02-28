Başkan Erdoğan Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'a yaptığı ziyarette Alperen Ocakları'na bağlı arama- kurtarma ekibiyle görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Destici, depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile deprem bölgesi Elbistan ve Afşin'deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye giden ve 3 haftadır arama- kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve vakıf bünyesindeki arama- kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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