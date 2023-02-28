Başkan Erdoğan Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü





Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile deprem bölgesi Elbistan ve Afşin'deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye giden ve 3 haftadır arama- kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve vakıf bünyesindeki arama- kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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