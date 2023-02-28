Depremzede kiracılar ne yapmalı? TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber’de anlattı: Ücret iadesi talep edilebilir

EVLERİ AYAKTA OLAN FAKAT HASAR ALAN KİRACILAR

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Borçlar kanunu çerçevesinde baktığınızda kiraya verenin bir gayrimenkulle alakalı yükümlülüğü bu süre içerisinde kiracının bundan yararlanmasını sağlamak. Ülkemizde 582 bin bina ağır hasarlı ya da yıkık olarak hasarlandı. 202 bin binadan bahsediyoruz. Peşin kira ödeyenler vardı, kiracılar vardı. Mücbir sebep kapsamında artık kullanamadıkları taşınmazlarla ilgili mal sahiplerine bildirmek ve kira borçlarından sözleşmelerini feshetmekle yükümlü. Peşin ödemeler o bölgede yaygın. Kullanmadıkları bu dönemleri tespit edip bedelleri geri isteyebilir.

Binaların ne durumda olduğu ve buna ilişkin analiz raporlarının da mal sahiplerine ihtarname çerçevesinde iletilmesi faydalı. Malum inceleme ve tespitler devam ediyor. Kullanıma elverişli bir durumda mal sahiplerinin sürdürmesi mümkün değil.

Kiracılar da ayıplı duruma düşerse taşınmaz, kiraya verenler bu ayıbı gidermeli. Gidermezse de feshetme şansı var. Orta hasarlı binalarda da 1 yıl içerisinde bir güçlendirmenin yapılması ve ondan sonra kullanılması kapsam dahilinde.

Bu bölgede yer alan birçok taşınmaz, kiracıların mal sahiplerine iletmeleri gerekiyor. İhtarname ile mücbir sebep kapsamında iletmeleri gerekiyor. Bazen az hasarlı tespit edilen yerler var. Kiracıların bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor.