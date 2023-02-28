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Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Kayseri deprem son dakika 2023! 28 Şubat Kayseri’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 28 Şubat Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

AFAD, Kayseri İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kayseri'de deprem oldu. İncesu ilçesinde meydana gelen deprem saat 18.16'da gerçekleşti.

AFAD'ın verilerine göre, 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde olurken, çevre illerde yaşayanlar da depremi hissetti.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

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