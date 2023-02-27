CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü: Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayında, asrın felaketinde en ufak zarar görmeyen konutlar üzerinden TOKİ'ye övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Elazığ depreminden sonra TOKİ'nin kentte 25 bin konut yaptığını ifade eden Erol, "Yapmamış olsaydı daha çok can kaybımız olurdu. TOKİ konutlarında mühendislik olarak büyük bir başarı var" diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.
EN AZ 173 BİN BİNA KULLANILAMAZ HALDE
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geride kalan gün yaptığı açıklamada, "4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.
TOKİ BİNALARI DEPREM TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ
Devlet ihya ve inşa süreci için planlamalar yaparken 10 ilde yapılan 134 bin TOKİ konutları ayakta kaldı. Asrın felaketi, TOKİ konutlarına zarar vermedi.
CHP'Lİ VEKİLDEN TOKİ'YE ÖVGÜ: "ONLAR SAYESİNDE HAYATTA KALDIK"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayında, geçtiğimiz yıllarda yaşanan depremler üzerinden TOKİ'nin mühendislik başarısını övdü.
CHP'li Erol, Elazığ depreminin ardından TOKİ'nin yaptığı konutlar olmaması durumunda vekil seçildiği şehrin de Kahramanmaraş ve Hatay'la aynı kaderi yaşayacağını söyledi.
"TOKİ'NİN KONUTLARINDA MÜHENDİSLİK OLARAK BAŞARI VAR"
Erol, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi.
"Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ'ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ'nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var."
KILIÇDAROĞLU KONUTLAR ÜZERİNDEN İKTİDARI HEDEF ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Elazığ Milletvekili Erol'un aksine, devletin konut yapma sözünü hedef almıştı. İktidarın yaraları sarma sözünü 'tehdit' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal cümleler sarfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi görmezden gelen CHP lideri, algısını, "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor." diye konuşmuştu.
Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürmüştü.
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