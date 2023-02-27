Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Malatya depremi açıklaması! 103 vatandaşımız yaralandı | İşte yaralıların son durumları

İşte Bakan Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

"Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."