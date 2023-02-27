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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Malatya depremi açıklaması! 103 vatandaşımız yaralandı | İşte yaralıların son durumları

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Malatya depremi açıklaması! 103 vatandaşımız yaralandı | İşte yaralıların son durumları

Son dakika haberleri... Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı hasarlı binalar yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 103 vatandaşın yaralandığını belirtti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Koca, yaralıların tedavi altında olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "103 vatandaşımız yaralandı." ifadelerine yer verdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5,6 büyüklüğündekim Malatya depreminde 103 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

"Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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