Malatya’da DEPREM AFAD | Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır... Yıkılan bina var mı? Nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika

Bölgeden A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardıkları:

Burada konteyner kentte bir yayına hazırlanıyorduk deprem olduğunda hemen kendimizi sokağa attık. Çadır ve konteyner kalan vatandaşlar panikle kendilerini geniş alan attı. Kentte birçok hasarlı bina bu nedenle büyük bir korku oldu. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken depremler de olmaya devam ediyor. İnsanlar burada deprem korkusuyla yaşıyor ve kendini hemen dışarı atıyor.