Malatya'da DEPREM AFAD | Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır... Yıkılan bina var mı? Nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? Son dakika
Son dakika haberleri... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden hissedilen deprem yerin 6.96 km derinliğinde meydana geldi. Vatandaşlar depreme ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da nerede, kaç şiddetinde meydana geldi?
AFAD Malatya'da 5.6'lık depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölgesi olan Malatya'da yaşanan sarsıntı korkuturken bir yandan da zarar görenlerin olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA
Afet bölgesinde artçı depremler devam ediyor! Yeşilyurt Malatya merkez üssünde gerçekleşen deprem 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
YIKILAN BİNA VAR MI?
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar deprem sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Baba kız olduğunu söylediler. 5-6 bina yıkıldığına dair bilgi geldi." dedi.
Bölgeden A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardıkları:
Burada konteyner kentte bir yayına hazırlanıyorduk deprem olduğunda hemen kendimizi sokağa attık. Çadır ve konteyner kalan vatandaşlar panikle kendilerini geniş alan attı. Kentte birçok hasarlı bina bu nedenle büyük bir korku oldu. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken depremler de olmaya devam ediyor. İnsanlar burada deprem korkusuyla yaşıyor ve kendini hemen dışarı atıyor.
Çocuklara destek olmak için psiko-sosyal destek ekipleri anında devreye girdi ve onlarla birebir ilgileniyor. Ağır hasarlı binalara girmek yasak. Bu nedenle bölgede güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Kesinlikle ağır hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor.
27 ŞUBAT KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:25:41 37.8347 36.7065 27.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:23:55 38.4182 37.3380 9.3 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:12:18 38.5038 37.3660 5.0 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.27 10:11:19 36.8108 36.1432 3.9 -.- 1.5 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.27 10:09:06 38.1560 36.7205 2.0 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:06:16 37.9957 38.5035 19.4 -.- 2.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.27 10:04:39 38.0963 36.8065 5.0 -.- 2.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 10:02:54 38.1292 36.6067 5.0 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 09:57:48 37.2472 38.2640 21.4 -.- 2.0 -.- KIZLAR-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.02.27 09:52:31 36.1735 35.6822 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.27 09:41:22 37.9370 36.2983 14.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.27 09:41:31)
2023.02.27 09:40:23 38.6317 35.3623 18.3 -.- 2.5 -.- SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.02.27 09:31:41 36.2150 35.9558 8.5 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.27 09:28:39 38.2477 38.6447 16.8 -.- 2.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.27 09:28:39)
2023.02.27 09:19:46 37.9990 37.0693 5.0 -.- 4.4 4.5 KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 09:17:26 38.2578 38.1372 3.2 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.27 09:13:52 36.4778 36.4405 3.3 -.- 1.7 -.- MURATPASA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.27 09:05:23 37.9982 37.5305 7.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 09:02:36 38.0115 36.3623 5.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:59:09 36.1250 36.1495 3.4 -.- 2.6 -.- BOZLU-(HATAY) İlksel
2023.02.27 08:54:45 38.1290 36.6238 6.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:48:34 37.4653 37.1610 7.0 -.- 2.1 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:47:15 38.1617 37.2115 7.0 -.- 2.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:47:02 36.1777 36.1107 10.4 -.- 2.6 -.- GUNEYSOGUT-(HATAY) İlksel
2023.02.27 08:46:34 38.1655 37.3658 5.0 -.- 2.6 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:42:19 37.3462 37.0848 3.5 -.- 2.1 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:38:24 37.9452 36.8627 8.0 -.- 1.6 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 08:35:42 38.1690 38.6345 5.0 -.- 2.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.27 08:30:53 37.6268 35.3768 5.3 -.- 2.2 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.27 08:24:15 38.6012 39.5970 3.6 -.- 1.8 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel
2023.02.27 08:11:37 38.1685 38.1198 6.8 -.- 3.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.27 08:03:58 37.3125 36.6278 7.7 -.- 1.8 -.- CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 07:56:49 38.0913 37.2055 2.7 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 07:55:41 38.2495 38.7597 3.6 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.27 07:52:16 36.2520 36.1595 5.5 -.- 2.2 -.- KUZEYTEPE (HATAY) İlksel
2023.02.27 07:47:47 38.0660 37.2207 7.2 -.- 3.6 3.6 EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.27 07:43:16 37.5392 37.2800 2.6 -.- 2.9 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
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