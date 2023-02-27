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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu A.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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