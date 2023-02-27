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Son dakika: Malatya'da 5,6'lık yeni deprem! A Haber olay yerinden aktardı: Ekipler uyarı yaptı

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Son dakika: Malatya’da 5,6’lık yeni deprem! A Haber olay yerinden aktardı: Ekipler uyarı yaptı

Son dakika haberleri... AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem bölgesinde olan A Haber'den Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgiye göre, "12.06'da yeni bir deprem oldu. Çok ciddi bir sarsıntının oldu." dedi. Öte yandan gelen yeni bilgilere göre, çok sayıda hasarlı bina yıkıldı, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremde bazı hasarlı binaların çöktüğü öğrenildi. Sarsıntının Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesi genelinde hissedildiği belirtildi.

"ENKAZ ALTINDA BABA VE KIZ VAR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şu anda yıkılan bir binanın enkazının başındayım. Maalesef burada çevredekilerden aldığım bilgiye göre Baba kız olduğunu söyledikleri iki kişi dört katlı bir binanın en üst katında enkazda olduğunu söylüyorlar. Ekipler şu anda çok sessiz olmamızı söylüyorlar. İnşallah can kaybımız olmaz. 5-6 tane bina ile ilgili yıkıldığına dair bilgiler geldi." ifadelerini kullandı.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

AFAD Başkanı Yunus Sezer deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Afet bölgesinde olan A Haber Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgiye göre, "12,06'da yeni bir deprem oldu. Çok ciddi bir sarsıntının olduğunu sizlerle paylaşalım. Bulunduğumuz bu noktada vatandaşların da uzaklaşması için ekipler uyarılarını yaptı.

Özellikle bu nokta Altınşehir mevkisi ve karşımızda 3 ayrı blok site bulunuyor. Gözle görülecek şekilde sallandığını sizlerle paylaşalım." dedi.

Bölgeden A Haber muhabiri Barış Türel'in aktardıkları:

Burada konteyner kentte bir yayına hazırlanıyorduk deprem olduğunda hemen kendimizi sokağa attık.

Çadır ve konteyner kalan vatandaşlar panikle kendilerini geniş alan attı.

Kentte birçok hasarlı bina bu nedenle büyük bir korku oldu. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken depremler de olmaya devam ediyor. İnsanlar burada deprem korkusuyla yaşıyor ve kendini hemen dışarı atıyor.

Çocuklara destek olmak için psiko-sosyal destek ekipleri anında devreye girdi ve onlarla birebir ilgileniyor. Ağır hasarlı binalara girmek yasak. Bu nedenle bölgede güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Kesinlikle ağır hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı A Haber’de YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Arama çalışması başlatıldı ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İşte Malatya’daki 5,6’lık DEPREM ANI | Video İzle İŞTE MALATYA’DAKİ 5,6’LIK DEPREM ANI | VİDEO İZLE

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